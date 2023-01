Ultime Notizie – Sedi diplomatiche italiane nel mirino | due mesi fa l’attacco ad Atene

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gli attacchi di ieri contro il consolato generale italiano a Barcellona e contro l’auto di un funzionario diplomatico dell’ambasciata a Berlino avvengono a poco meno di dueda quello contro Susanna Schlein, primo consigliere dell’ambasciata ad, rivendicato dagli anarchici greci. La notte del 2 dicembre scorso venne data alle fiamme l’auto della diplomatica, sorella della candidata alla segreteria del Pd, Eli Schlein, mentre venne trovata una bomba molotov, inesplosa, vicino ad una seconda auto parcheggiata sotto l’abitazione. Sei giorni dopo, l’8 dicembre, gli anarchici greci avevano rivendicato la responsabilità del gesto: il gruppo “Carlo Giuliani revenge nuclei”, in un testo pubblicato su Internet, aveva espresso solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame da ottobre, perché sottoposto al 41bis. Cospito è in carcere per aver ...