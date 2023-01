Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Alessandro Siani verso il festival | monologo o solo promo?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023)sarà ospite deldi. L’attore e regista napoletano – a quanto apprende l’Adnkronos – salirà sul palco dell’Ariston anche per raccontare il suo nuovo film che lo vede nella doppia veste di regista e interprete, ‘Tramite Amicizia’, in uscita nelle sale subito dopo il, il 14 febbraio distribuito da 01 Distribution. Ma non è escluso che l’attore possa portare uncomico alproprio sul tema dell’amicizia, che è al centro del film. La serata delin cuisarà all’Ariston non sarebbe ancora stata definita, così come non è chiaro se con lui ci saranno gli altri protagonisti del film. ‘Tramite Amicizia’, nel cui cast ci sono anche Max Tortora, ...