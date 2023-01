Ultime Notizie Roma del 28-01-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione anni coprono Giuliano Ferrigno andiamo in Libia in apertura è da record senza precedenti negli ultimi 25 anni l’entità dell’investimento che viene annunciato oggi nel comparto gas da Eni e dalla compagnia petrolifera Nazionale Libica a margine della visita della Premier Giorgia via Tripoli non è noto Palazzo Chigi spiegando che me ne avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità gli accordi si tratta di 8 miliardi di dollari il settore energetico non vedevo un investimento di questa portata da più di un secolo l’accordo riguarda due giacimenti nella costa occidentale del paese ha precisato il capo della compagnia Nazionale quindi li esteri ieri è stata incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario in servizio all’ambasciata di Berlino nella tirale Inoltre ignoti hanno ...