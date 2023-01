(Di sabato 28 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina i timori di una nuova offensiva russa le forze armate di Mosca si stanno preparando ad una nuova ondata di attacchi prima del 24 febbraio ovvero del primo anniversario del lancio del conflitto ha dichiarato il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale americano Istituto più di Hogwarts segnala che Vladimir Putin e sta preparando una nuova offensiva in dombas perdonare a controllare la situazione sul terreno entro i prossimi sei mesi probabilmente nella regione di louga tubetti ribaltare gli insuccessi militari che la Russia ha dovuto incassare finora e vincere la guerra più lungo termine l’analisi americana è stata riportata anche dalla stampa Ucraina proviamo sull’ attacco alle sedi diplomatiche italiane di perline Barcellona perché la ...

La nostra polizia municipale, ad esempio, accoglie minorenni in coma etilico e spesso quando li riportano dalle famiglie, questesi meravigliano che i ragazzini di 13 e 14 anni possano bere ...Sono 358 i casi positivi su 6074 test effettuati. Zero morti registrati nelle48 ore, ma in precedenza che ne sono stati quattro indicati solo nel bollettino di ieri. Restano 20 posti occupati in terapia intensiva e 274 nei reparti di degenza per la cura del coronavirus .

La nostra polizia municipale, ad esempio, accoglie minorenni in coma etilico e spesso quando li riportano dalle famiglie, queste ultime si meravigliano che i ragazzini di 13 e 14 anni possano bere ...