Ultime Notizie Roma del 28-01-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio da Francesco Vitale Ci sarà un altro incontro per il settore economico è la lega di entrambe le parti la firma con due Corni ha detto per telefono alla non sta il portavoce dell’esecutivo libico Mohamed amoura delle intese Una riguarda investimenti ristorazione nel gas è un rapporto con la guardia costiera confermato amuda rimandando a una conferenza stampa al termine degli incontri di cui avremo più informazioni una TV Libica lì Va a cagar ha mostrato in diretta Facebook onori militari Resi a meloni accompagnata da baby bar all’interno di un edificio il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale comunica che nella serata di ieri ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo Dove è ubicato il consolato generale a Barcellona imbratta la parete dell’ingresso dell’edificio nella giornata di ieri a Berlino ...