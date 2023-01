Ultime Notizie Roma del 28-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e autorità di Memphis hanno diffusi video che mostrano il messaggio da parte di cinque genti afroamericani del 29enne termico smorto tre giorni dopo in seguito alle ferite riportate le immagini brutarie hanno scatenato le reazioni proteste in molte città americane 7 persone sono morte in un sospetto attacco terroristico a Gerusalemme nel quartiere di iacovo l’uomo che ha aperto il fuoco sulle vittime e poi ucciso dalla Polizia sarebbe palestinesi riferiscono fonti della polizia secondo il giro delle imposte avrebbe 21 anni anche se non c’è ancora ufficialità il killer sarebbe stato un residente nel campo profughi di scioccate apparterrebbe Le brigate dei Martiri di al-aqsa il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ha reso noto che ieri è ...