Ultime Notizie – Napoli | convalidato arresto 18enne che ha investito carabiniere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023) E’ statol’delche due giorni fa in corso Arnaldo Lucci, a, forzando un posto di blocco hacon il suo scooter un. Il giovane era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Sia ilche ilche lo hahanno lasciato l’ospedale. Entrambi erano stati portati in ospedale in gravi condizioni, ilall’Ospedale del Mare e ilal Vecchio Pellegrini. Il giovane ha riportato un trauma cranico e la rottura di alcune costole, mentre il militare contusioni multiple e la distorsione della spalla sinistra. Le loro condizioni sono ...