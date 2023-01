UFFICIALE – Valerio Verre è un nuovo giocatore del Palermo

Leggi su 11contro11

(Di sabato 28 gennaio 2023)è undel. I rosanero dopo aver chiuso per Barcos e Tutino, mettono a segno un altro colpo di mercato prendendo in prestito dalla Sampdoria il centrocampista classe ’94. Un affare importante anche in ottica playoff con la compagine siciliana in piena lotta per l’ottavo posto. Come dichiarato pochi istanti fa dal giornalista di Tuttomercatoweb.com Luca Bargellini, ilè atterrato ieri sera, e sarà già a disposizione di mister Eugenio Corini per la trasferta di domani ad Ascoli.: terzo colpo di mercato dei rosanero Cresciuto nelle giovanili della Roma,ha vestito la maglia di diverse squadre nella sua carriera. Una di queste è stata proprio la ...