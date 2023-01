UFFICIALE – Sfuma Ounahi al Napoli | colpo del Marsiglia | svelate le cifre dell’acquisto!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Arriva l’ufficialità da parte delche da il benvenuto ad Ounhai. Nienteper il calciatore marocchino che resta dunque il Ligue 1. Illavora alla partita di domani sera contro la Roma, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L’obiettivo della squadra di Spalletti è conservare e, se possibile, allungare il vantaggio sulle inseguitrici. Chiaro che servirà un’altra grande partita degli azzurri per portare via i tre punti dalla contesa. Ultime notiziealIntanto la società è attenta alle dinamiche di calciomercato, con un affare che pare sia ormaito del tutto. Si tratta di Azzedineche – riporta tuttomercatoweb.com – è ormai ...