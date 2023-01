Udinese | Becao | “Scudetto al Napoli? Tutti pensano una cosa…”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il difensore dell’, Rodrigo, ai microfoni di AS elogia il: “sono i migliori, hanno qualcosa in più della altre”. Il difensore dell’, Rodrigo, esprime il suo elogio per il, attuale capolista del campionato italiano .Nel suo intervento con AS,sottolinea che il“merita il primo posto” e si augura che rimangano lì fino alla fine: “Quest’anno sono i migliori, loe lo dicono. Si vede che hanno qualcosa in più e meritano il primo posto, la classifica che hanno non è un caso. Mi congratulo con loro e mi auguro che riescano a rimanere lassù fino alla fine. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo”.ha anche dichiarato di ...

Il difensore dell', Rodrigo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS. 'Scudetto Il Napoli è la più forte, lo pensano e lo dicono tutti. Hanno qualcosa in più e meritano questa classifica, ...Rodrigo, difensore dell', ha parlato in merito al suo futuro con i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni Rodrigo, difensore dell', ha parlato ad AS. PAROLE - "Non so se cambierà ...

Udinese, Becao: "Non so se andrò via". Inter alla finestra Fantacalcio ®

Udinese, Becao pazzo del Napoli: "E' la squadra migliore e la seguo sin da piccolino!" Tutto Napoli

Udinese, Becao rivela: "Scudetto Napoli la più forte, sin da bambino tifavo per gli azzurri! Sul mio futuro..." CalcioNapoli24

Udinese, Becao sul contratto: "Non so se cambierà qualcosa nei prossimi mesi. Voglio l'Europa" TUTTO mercato WEB

Udinese, Becao: "Scudetto al Napoli Lo sanno tutti..." Corriere dello Sport

«Il Napoli quest’anno è la squadra più forte. Lo pensano e lo confermano tutti». Parola di Rodrigo Becao, che gli azzurri li conosce bene e li ha affrontati in ...Rodrigo Becao, difensore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AS. Il centrale difensivo si è soffermato sul Napoli e sulle voci di mercato che lo vedono lontano da Udine. “Le cose stann ...