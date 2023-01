Udinese | Becao | «Rinnovo? Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Rodrigo, difensore dell’, ha parlato in merito al suo futuro con i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni Rodrigo, difensore dell’, ha parlato ad AS. PAROLE – «Non so seino nei. All’darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono. Voglio un posto in Europa con l’. Siamo lì, la crisi di risultati è alle spalle e sentiamo che le cose stanno funzionando di nuovo. Sottil ha le idee chiare, ci chiede di non buttare mai il pallone e di muoverci in blocco in entrambe le fasi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rodrigo, difensore dell', ha parlato in merito al suo futuro con i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni Rodrigo, difensore dell', ha parlato ad AS. PAROLE - "Non so se cambierà ...Notizie Napoli calcio - Rodrigo, difensore dell', è uno dei giocatori seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione. Calciomercato Napoli, intervistaLo stessoha rilasciato un'intervista ai ...

Udinese, Becao pazzo del Napoli: "E' la squadra migliore e la seguo sin da piccolino!" Tutto Napoli

Udinese, Becao: "Non so se andrò via". Inter alla finestra Fantacalcio ®

Udinese, Becao rivela: "Scudetto Napoli la più forte, sin da bambino tifavo per gli azzurri! Sul mio futuro..." CalcioNapoli24

Udinese, Becao sul contratto: "Non so se cambierà qualcosa nei prossimi mesi. Voglio l'Europa" TUTTO mercato WEB

Udinese, Becao: "Scudetto al Napoli Lo sanno tutti..." Corriere dello Sport

Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AS parlando del suo futuro: "Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. All'Udinese darò tutto e sar ...Insomma, un bell’attestato di stima da parte di Becao per il Napoli FOTO: Getty – Becao Udinese. Lotta scudetto, Becao non ha dubbi: fa il tifo per il Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Futuro Sul bra ...