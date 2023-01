Ucraina | ultime notizie Media | accordo Roma-Parigi da 2 mld per 700 missili Aster

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 28 gennaio 2023) Kiev: l’Occidente invierà 321 carri armati all’esercito ucraino. E prevede “un nuova ondata attacchi russi entro il 24 febbraio”. Oggi nuovi raidstici russi nel Donetsk, uccisi tre civili. Nel giorno della Memoria, ieri il presidente russo Putin ha accusato Kiev di ’crimini neonazisti’. Il Procuratore generale facente funzioni diSalvatore Vitello nella relazione in occasione dell'anno giudiziario: ”Al lavoro per sanzionare anche in Italia crimini guerra”