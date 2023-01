Ucraina | ultime notizie Kiev | l’Occidente invierà 321 carri armati

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nel giorno della Memoria, il presidente russo Putin accusadi ’crimini neonazisti’. Il suo portavoce Peskov dice intanto che Biden ha la chiave per porre fine al conflitto, ma non vuole farlo. E che l’ex presidente americano Trump ha ragione sui tank, quando dice che aggravano l’escalation. Il ministro della Difesa Crosetto: ”Con i tank russi ala terza guerra mondiale, la prossime settimana possibile il nuovo decreto armi”

In luce verde anche il bilancio settimanale, visto che nellecinque sedute l'indice delle ... quindi prima dello scoppio del conflitto tra Russia e. In poco meno di un mese l'indice ha ...La deflagrazione è avvenuta vicino alle fabbriche di Azovmash (vagoni da carico) e Ilyich (siderurgia). Il portavoce del Cremlino Peskov: 'Biden ha la chiave per porre fine al conflitto, ma non vuole ...

Uno scudo su Kiev. E non solo. La dotazione del sistema Samp-T di difesa anti-aerea contro velivoli, missili e droni, è quanto di più pregiato, a livello di armamenti, ...(ANSA) - ROMA, 28 GEN - I Paesi occidentali invieranno più di 300 carri armati all'Ucraina: lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, in un'intervista all'emittente televisiva f ...