Tyre Nichols | manifestanti davanti alla Casa Bianca | Vogliamo giustizia

(Di sabato 28 gennaio 2023) "No, no pace". E ancora: "la gente dice 'colpevole'". Sono alcuni dei cori scanditi daidella comunita' afroamericana radunatisi, a Washington, per ...

Roma, 28 gen - Per aver brutalmente picchiato a morte, 29enne afroamericano, sono stati arrestati 5 poliziotti dell'unità Scorpion di Memphis (Tennesse), anch'essi afroamericani. Tutti licenziati in tronco, gli agenti autori del pestaggio ...Sono alcuni dei cori scanditi dai manifestanti della comunita' afroamericana radunatisi davanti alla Casa Bianca, a Washington, per chiedere giustizia per, il 29enne picchiato a morte da ...

Le autorità di Memphis hanno rilasciato il video che immortala l’arresto del 29enne afroamericano Tyre Nichols, avvenuto in seguito a un controllo stradale e sfociato in un violento scontro che ha ...esplodono le proteste dopo il video dell’arresto di Tyre Nichols: pestato a morte da 5 agenti mentre era inerme. Biden: “Oltraggioso” ...