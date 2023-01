Tyre Nichols | il video del 29enne pestato a morte dalla polizia a Memphis Ambulanza attesa per 21 minuti

Il comune della città di Memphis, in Tennessee, ha diffuso le immagini delle telecamere sicurezza che riprendono il pestaggio di, il 29enne fermato dalla polizia lo scorso 7 gennaio per aver probabilmente violato il codice della strada. L'uomo è morto tre giorni dopo a causa delle ferite riportate. L'..., 29 anni, è morto in ospedale tre giorni dopo essere stato picchiato dalla polizia che lo aveva fermato per eccesso di velocità a Memphis, in America. Ieri è stato diffuso il video dell'...

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Tyre Nichols, l'afroamericano di 29 anni pestato a morte da cinque agenti della polizia di Memphis in Usa ha atteso per 21 minuti l'arrivo di una ambulanza. E' quanto riporta ...Pubblicati i video dell'aggressione mortale subita dall'afroamericano Tyre Nichols, picchiato a morte da agenti della polizia di Memphis.