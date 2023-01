Tyre Nichols | diffuso il video del pestaggio della polizia | scoppiano le proteste a Memphis Biden | “Le persone si indignano giustamente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Picchiato da cinque agenti nonostante sia ammanettato. Calci e pugni fino a farlo crollare a terra, dove ha poi atteso l’arrivo dell’ambulanza per un tempo che oscilla tra i 21 e i 23 minuti. È morto così, come testimonia undalle autorità dinella notte, il 29enne, afroamericano. I cinque poliziotti, anche loro afroamericani, vengono ripresi dalle registrazione di una bodycam mentre lo scorso 7 gennaio fermano e pestano l’uomo. Le immagini mostranoin difficoltà dopo essere stato fermato dagli agenti tanto che ha telefonato alla madre più volte. “Dannazione, non ho fatto niente”, dice il 29enne agli agenti che, come riporta il filmato, lo colpiscono con calci e pugni.morirà per un’emorragia interna tre giorni dopo in ...