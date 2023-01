Tutto il ciclismo d’Africa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Fino a poco più di una ventina di anni fa l’Africa per ilera un continente sconosciuto, magari affascinante, perché ciò che ci sembra inarrivabile porta con sé contorni sfumati, suoni rumori immagini difficilmente contestualizzabili in un qui e in un ora: altro non è che la dimensione del sogno. All’affascinazione per l’esotico si sono abbandonati scrittori e artisti, gente che con l’immaginazione c’aveva a che fare. C’è però niente di meno immaginario di muovere i pedali all’inseguimento di una vittoria. E questo sebbene proprio la bicicletta regali momenti d’astrazione impareggiabili. Ma non in corsa. L’Africa era allora un continente sconosciuto, almeno dal, qualcosa che si sapeva esistesse, ma che non si era mai esplorato perché non c’era mai stata la convenienza di farlo. Certo ildel primo mondo aveva ...