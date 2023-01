Trofeo Palma 2023 | uno sprint regale dietro l’angolo | possibile sfida tra Girmay e Alaphilippe

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si chiude la settimana di ciclismo internazionale di scena in Spagna, la prima della stagione in Europa, caratterizzata dalla XXXII Garden Hotels-Luxcom Mallorca Cycling Challenge. La quinta gara, quella di domani 29 gennaio, sarà il, arrivato alla trentunesima edizione. Lo scorso anno fu il belga Arnaud De Lie della Lotto-Dstny ad imporsi avanti al colombiano Juan Sebastian Molano. Una corsa adatta perlopiù aglier, ma che nasconde comunque delle possibili insidie. Si rimane sempre tra i 100 e i 300 metri di altitudine, con tanti piccoli saliscendi che caratterizzeranno il percorso. Il primo GPM arriva dopo una quindicina di chilometri, con la Subida Randa; poi, poco prima dei 100 chilometri percorsi, il Cor de Mallorca, un altro quarta categoria. Il finale è completamente pianeggiante: un ...

Domani la Challenge Mallorca prosegue con ilSerra de Tramuntana, mentre domenica questa cinque giorni si chiuderà con il.

