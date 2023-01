Nella 24a giornata di Serie C Girone A la salvezza passa dallo stadio Nereo Rocco dove domenica pomeriggioincroceranno i guantoni alle 14.30. La squadra di casa del tecnico Massimo Pavanel ha l'obbligo di fare risultato pieno contro i gialloblù per sperare di risalire in classifica. La ...... ilchiude il proprio mese di gennaio con la terza trasferta nell'arco di 21 giorni: domenica pomeriggio la compagine di mister Tedino sarà impegnata al 'Nereo Rocco' contro lanel ...

Triestina-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Triestina-Trento, Tedino: “Serviranno spirito di sacrificio e umiltà ... Trivenetogoal

Serie C, Girone A: Triestina-Trento Gazzetta delle Valli

Per la Triestina appuntamento da non sbagliare contro il Trento –... Trieste News

Triestina - Trento, i convocati di Pavanel: Pisseri e Paganini fuori dal ... Trivenetogoal

In vista della ventiquattresima giornata di campionato Triestina-Trento, in programma domani allo stadio “Nereo Rocco” con calcio d'inizio alle 14:30, l'allenatore alabardato Massimo Pavanel ha convoc ...Domenica pomeriggio i gialloblu vanno in cerca del sesto risultato utile consecutivo – Prima convocazione per il neoattaccante aquilotto Giovanni Terrani Dopo quattro vittorie consecutive e cinque ris ...