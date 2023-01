Il Presidente Ama Daniele Pace ha parlato con uno deilavoratori aggrediti, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, esprimendo la solidarietà da parte sua, dell'azienda, dell'assessora ...In sua difesa sono intervenuti due colleghi, c'è stata una colluttazione, poi l'aggressore è scappato e tutti ei dipendenti sono stati ricoverati per accertamenti al Policlinico Umberto Primo. ...

Aggrediti tre operatori nella sede di Ama: "Avevano denunciato i furti di carburante" RomaToday

Tre operatori Ama aggrediti, "denunciarono furti carburante" - Lazio Agenzia ANSA

ROMA: TRE OPERATORI AMA AGGREDITI A CASTRO PRETORIO Lazio TV

“Molestata dall’operatore del 118”: la versione non regge, accuse archiviate LeccePrima

Aumenti tariffe telefoniche: salgono i prezzi, corsa al cambio gestore PMI.it

In sua difesa sono intervenuti due colleghi, c'è stata una colluttazione, poi l'aggressore è scappato e tutti e tre i dipendenti sono stati ricoverati per accertamenti al Policlinico Umberto Primo.Giunti sul posto e presa in mano la situazione gli stessi operatori del Suem 118 si sono complimentati con i tre «eroi». «Ci hanno detto che se non fossimo intervenuti subito avrebbe rischiato di ...