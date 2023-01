Tragedia all’alba | uomo investito e ucciso da un’auto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTravolto edaa Quarto, comune in provincia di Napoli, dove poco dopo le 7 Alessandro Sulmonte, 48 anni, ha perso la vita. I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in Via Dante Alighieri per un investimento pedonale. Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria autovettura, avrebbeun 48enne del posto. La vittima è morta sul colpo, subito dopo l’impatto. La salma sarà portata al policlinico di Napoli per il successivo esame autoptico. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.