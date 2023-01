Traffico Roma del 28-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati da Simone Cerchiara sulla tangenziale rallentato intenso iltra lo stadio Olimpico è Tor di Quinto la causa il restringimento di carreggiata nella galleria non ancora terminati i lavori si tratta di una perdita d’acquasulla Cassia rallentamenti e code tra la storta e la Giustiniana sulla via Cristoforo Colombo all’altezza della garbatella incidente sulla carreggiata laterale direzione Eur possibili rallentamenti sul Raccordo Anularetra l’ardeatina il bivio per l’autostrada per Napoli si tratta di rallentamenti In entrambe le Carré queste le principali notizie i dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...