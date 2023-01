Traffico Roma del 28-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità aNordintenso è rallentato sulle principali strade e intanto sulla tangenziale code tra lo stadio Olimpico e Tor di Quinto la causa il restringimento di carreggiata nella galleria Fleming non ancora terminati i lavori sul viale Trastevere lavori all’altezza di piazza belli modifiche nel trasporto pubblico riguardano il bus h e il bus 8 a San Pietro in programma oggi un evento di beneficenza all’Auditorium della Conciliazione modifiche per ilin via della Conciliazione chiusa la carreggiata laterale in centro in Piazza Santi Apostoli nel pomeriggio una manifestazione con queste tutto dettagli nel sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità