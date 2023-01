Traffico Roma del 28-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Luceverdeda Simone a cercare una buona giornata poco ilin queste ore del mattino ma avvenuti una serie di incidenti la causa anche le strade bagnate Oggi giornata di pioggia al Prenestino Pigneto incidente in via sampiero di bastelica in via di Tor Tre Teste un incidente tra via Ferrari e via Tobagi sulla via Prenestina incidente rallentamenti tra Ponte di Nona e il raccordo anulareIntanto in zona Prati lì sotto un incidente in Piazza Cinque Giornate ha ripreso servizio il tram 19 sull’intera tratta dettagli nel sito.luceverde.it servizi cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità