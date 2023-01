Traffico Roma del 28-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 gennaio 2023) LuceverdeBuon sabato mattina da Simona Cerchiara incidente in Piazza Cinque Giornate limitato il servizio del tram 19 a Valle Giulia strade didove sta piovendo questa ma invitiamo a moderare la velocità tratti di strada con possibili allagamenti sul viale Trastevere tra le 7 e le 17 lavori all’altezza di piazza belli modifiche nel trasporto pubblico il danno il bus h e Lotto quando si tratta del bus parziali chiusura alma soltanto per quanto riguarda le corsie laterali con questo per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità