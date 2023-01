Di per sé la notizia non è di quelle che si potrebbero annoveraregli eventi storici. Eppure l'annuncio a sorpresa fatto dal palco di un'iniziativa a Milano a ...andare in cerca di elettori..... sono arrivate anche le critiche , sia interne che esterne al partitochi ha chiesto scuse per ... 'Meno male che si doveva andare in cerca di elettori. Lo dico senza polemica. Magari ...

Tra i perduti della littorina sul treno più lento d’Italia: «La coincidenza È nelle mani di Dio» Corriere della Sera

In tour con Bonaccini a caccia dei voti perduti: “Troppi regali alla destra” la Repubblica

«Tra la perduta gente» Girodivite

Alla ricerca della Sicilia perduta rovistando tra due archivi La Repubblica

Giarrusso nel Pd, le reazioni sui social. FOTO Sky Tg24

Ed oggi nella conferenza stampa di Mr. Pioli, alla vigilia del match casalingo contro il Sassuolo con il suo Milan, reduce dalla tripla scoppola incassata tra Coppa Italia ... per "Carisma", quel ...Il viaggio lungo i binari da Trapani a Ragusa in tredici ore e otto minuti. Le stazioni, i sanitari smaltati, l’ironia: «Ai turisti qui vogliono male» ...