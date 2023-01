(Di sabato 28 gennaio 2023) Il 21 gennaio scorso lodiMauro Glorioso era in coda per entrare in un locale notturno dalle parti di via Po a. In quel momento è statoda unacletta a noleggioda una balconata. Il 24enne originario di Palermo si trova in un reparto di rianimazione al Cto: è in coma farmacologico. Ha un grave trauma alle colonne vertebrali con lesioni alle vertebre cervicali. Da due giorni i medici stanno provando a ridurre la sedazione per svegliarlo gradualmente. Intanto da una settimana le indagini vanno avanti: gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. In un video si scorgono tre ragazzi affacciati alla balconata dei. Lacletta è finita addosso a Glorioso intorno ...

È stato colpito da una bicicletta lanciata da una balconata ai Murazzi di, in riva al Po. Per questo motivo Mauro Glorioso, 23 anni,palermitano al quinto anno di Medicina, si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione al Cto del ...Il 21 gennaio scorso lodi medicina Mauro Glorioso era in coda per entrare in un locale notturno dalle parti di via Po a. In quel momento è stato colpito da una bicicletta a noleggio lanciata da una ...

Torino, lo studente di medicina colpito da una bici lanciata dai Murazzi Open

Torino, studente di 23 anni colpito alla testa da una bici lanciata sui ... Fanpage.it

Torino, Mauro Glorioso ferito da una bici ai Murazzi: la svolta (forse) nei filmati Corriere della Sera

Torino punta sullo Student Housing per mettere a sistema le case sfitte Il Sole 24 ORE

Torino, studenti e cultura guidano la riqualificazione di tre aree strategiche Il Sole 24 ORE

Hanno lasciato delle impronte, i teppisti che hanno lanciato la bici elettrica dalla balconata di via Lungo Po Cadorna, verso i Murazzi, ...L'episodio ai Murazzi di Torino. Il 23enne era in fila per entrare in discoteca. La bicicletta lo ha centrato in pieno procurandogli gravi lesioni alle vertebre ...