Torino | licenziata al ritorno dalla maternità dalla Emmecitecnica di Leinì | i colleghi scioperano per solidarietà

(Di sabato 28 gennaio 2023) «Dopo la seconda, torno in ufficio e scopro di non avere più la mia postazione. Non avevo più nemmeno una mail». Inizia così il racconto di Katia Pellegrino, 39 anni, impiegata dal 2004 alladi Lenì, alle porte di. Demansionata al rientroe poi. Un epilogo che «francamente non capisco», dice a La Stampa. «Prima dellami occupavo di fornitori, rapporti con le banche, di clienti e buste paga. Mi sentivo una delle colonne portanti dell’azienda. Improvvisamente e senza troppe spiegazioni mi viene indicata una nuova postazione di lavoro e una nuova mansione: accogliere i visitatori rispondere al telefono». Il demansionamento Tuttavia quel cambio di mansione «inaspettato» si è ...