(Di sabato 28 gennaio 2023) Debutto inA per Brian Bayeye, il classe 2000 delcheda titolare nella gara con l'Empoli dopo l'assist in...

... un altro centrocampista italiano si era ritagliato uno spazio importante ad Empoli: Samuele Ricci , le cui prestazioni, in 21 presenze, avevano fatto innamorare proprio ildi. È lui il ...EMPOLI - Il sabato della 20ª giornata del campionato di Serie A si apre ad Empoli dove ildivuole dare seguito alla gran vittoria in trasferta colta a Firenze all'ultima giornata. Al Castellani di fatto va in scena uno scontro diretto tra i granata ( 8° posto con 26 punti) e ...

Torino, Juric lancia in Serie A un esordiente già decisivo con il Milan Calciomercato.com

LIVE TMW - Torino, Juric: "Schuurs c'è, out Djidji e Zima. Ilic Siamo al punto giusto" TUTTO mercato WEB

Juric, che Toro: «Ilic-Lukic come Bremer-Schuurs» Tuttosport

Torino, Juric: Ilic-Lukic ripeteremmo uno scambio come Bremer-Schuurs Tuttocampo

La probabile partenza di Sasa Lukic potrebbe sparigliare le carte in casa Torino. Nonostante l’imminente acquisto ... Nella scorsa stagione il classe ’94 è approdato alla corte di Ivan Juric in ...Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: Bayeye preferito a Singo sulla fascia destra, Seck confermato in attacco al posto di Sanabria ...