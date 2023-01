Il video, intitolato 'Femminilizzazione facciale parte 1', mostra Mulvaney mentre balla e posa con musica orchestrale in sottofondo per poi mandare un bacio ai suoi seguaci e rivolgersi direttamente a ...... i fuochi d'artificio sfavillano tra droni scintillanti, e altro spettacolare bric - a - brac... tra la gente comune, sia essenzialmente uno sport da femmine, e che idi vent'anni ...

Tiktoker trans Dylan Mulvaney rivela il suo volto dopo un intervento di "femminilizzazione facciale" TGCOM

Tiktoker trasgender cambia volto (grazie alla chirurgia), il risultato è sorprendente: «Mi ha cambiato la vita leggo.it

La classifica dei 10 TikToker italiani più famosi del 2022 Sky Tg24

Un altro gravissimo episodio di incitamento alla violenza nei ... Informare un'H

TikToker cacciata dal bagno delle donne: Mi hanno scambiata per ... Fanpage.it

La tiktoker e attivista americana trans Dylan Mulvaney ha rivelato il suo volto sui social dopo aver subito un intervento chirurgico di "femminilizzazione facciale". A fine dicembre, Mulvaney aveva an ...In a dramatic video, TikTok star Dylan Mulvaney revealed a "softer of a version" of her face one month after undergoing a facial feminization surgery. Watch the epic clip.