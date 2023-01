Tiberio Timperi su tutte le furie per le multe senza bollettino | “Cittadini di serie A e di serie B” E Il Campidoglio fa dietrofront

(Di sabato 28 gennaio 2023) Chi vive o lavora a Milano ormai si è rassegnato: a segnalare che si è presa una multa, sul parabrezza dell’auto non c’è più il classico, ma solo uno striminzito foglietto che se non si sta attenti si rischia di scambiarlo per una pubblicità. E per pagare la suddetta multa c’è solo un modo, prima della notifica a casa: accedere a PagoPa. Un sistema che è attivo anche in altre città d’Italia e che stava per essere avviato anche a Roma, se non fosse chevi si è prontamente scagliato contro, spingendo ila fare. Nelle scorse ore, infatti, in un’intervista a Leggo, il conduttore ha criticato questo nuovo sistema appena introdotto anche nel comune di Roma tuonando: “Il nuovo metodo di pagamento online penalizza gli anziani”. “Questo metodo da Marchese del ...

Domenica, intorno alle 9.15, lo scrittore ravennate Stefano Bon sarà ospite della trasmissione di Rai Uno 'Uno Mattina - In famiglia', condotta da, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Bon, autore fra gli altri del romanzo 'Così come sei' (Clown Bianco Edizioni), interverrà insieme alla scrittrice Ester Viola, da poco in libreria ...Un passo in più da parte del Comune di Roma per venire incontro alle istanze dei cittadini giorno: 'Bene aver ascoltato le istanze dei cittadini' 'Faccio i miei più sentiti ...

Tiberio Timperi su tutte le furie per le multe senza bollettino: “Cittadini di serie A e di serie… Il Fatto Quotidiano

Tiberio Timperi multe: "C'è disparità. Gualtieri faccia qualcosa" Tag24

Tiberio Timperi: Sto pensando di andare in pensione, c'è una vita là ... Fanpage.it

Quanto guadagna Tiberio Timperi Contratto ridicolo per lo storico dipendente RAI: è tutto vero Fortementein.com

Multe senza bollettino, dietrofront del Campidoglio: «Si torna al vecchio sistema». Tiberio Timperi: «Bene ave leggo.it

A Roma anche solo pagare una multa diventa una corsa ad ostacoli. Se non si ha un computer e una familiarità con le tecnologie si è condannati di fatto a pagare un ...Tanto che gli automobilisti si sono messi in fila dai vigili per cercare di capire come pagare le multe. Tiberio Timperi: «Bene aver ascoltato le istanze dei cittadini» «Faccio i miei più sentiti ...