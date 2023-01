Ti chiedo di lasciare il programma” | Maria De Filippi lo ha detto sul serio | Vergogna Canale 5

Leggi su howtodofor

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’assenza in studio della storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari sta sollevando dubbi e domande. I fan sospettano cheDel’abbia cacciata, togliendole il ruolo. Ecco cosa sta succedendo.Desu tutte le furie Tina Cipollari da anni ormai è l’opinionista di punta di Uomini e Donne: il suo successo sta nella sua schiettezza e autenticità. L’opinionista romana non ha peli sulla lingua e dice tutto quello che pensa, senza contare fino a dieci. Una curiosità che forse non tutti sanno è che Tina prima di diventare opinionista è stata una corteggiatrice.da subito l’aveva notata per il suo modo di fare, sempre vero e diretto e ha deciso di tenerla nel, offrendole un posto di lavoro come commentatrice. Proprio per ...