Terremoto | sciame sismico in Romagna | cosa sta succedendo sull' Adriatico

(Di sabato 28 gennaio 2023) Latrema ancora. Alle 6.32 di sabato mattina altra scossa di, di magnitudo 4.1, con epicentro a Gambettola, piccola cittadinaa via Emilia tra Forlì e Cesena. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dll'Ingv di Roma e localizzata a una profondità di 18 km: è stata avvertita nitidamente anche a Rimini ea costa adriatica. Poco dopo sono state registrate altre due lievi scosse nella zona di Cesenatico. A seguito dell'evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa di Gambettola segue altri due eventi di ...