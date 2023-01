Terremoto oggi Forlì-Cesena | scossa | magnitudo | epicentro e ultime notizie

(Di sabato 28 gennaio 2023) Unadi, con unadi 4,1 gradi Richter è stato registrato intorno alle 6.33 di, 28 gennaio 2023, in provincia diad una profondità di 18 chilometri. Nel corso della mattinata disi sono susseguite altre scosse di minore entità. La zona di Gambettola e ditico nelte, è da giorni al centro di una sciame sismico. Lo scorso 26 gennaio alle 11.45 contico si era registrata lapiù forte, anche il quel caso di4.1 al culmine di una serie di movimenti tellurici di lieve entità che andavano avanti da giorni. Per precauzione gli studenti erano stati fatti uscire dalle scuole ed erano ...

Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici Cosa fare prima, durante e dopo un terremoto. Dai consigli per limitare i danni ...

Terremoto in Romagna. Una scossa è stata avvertita alle 6.33 nella zona della provincia di Forlì-Cesena. Secondo l'Ingv, la scossa avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come epicentro la zona di Gambettola.