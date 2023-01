Terremoto in Italia | nuova forte scossa all’alba del 28 gennaio

(Di sabato 28 gennaio 2023)in. Alle 6:33 di sabato 28la terra hamente tremato. Secondo i primi dati la magnitudo è stata di 4.1 sulla scala Richter ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV a una profondità di 18 chilometri. “Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”, riferisce la Protezione Civile dopo che la Sala Situazionedel Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Leggi anche:in: paura e scuole evacuatein, ...

'Questa mattina alle 6:32 - osserva - ci siamo svegliati tutti con una nuova scossa didi intensità 4.1, la stessa di giovedì che non aveva provocato danni. Le scuole rimarranno aperte, ...La terra torna a tremare nel Cesenate. Una scossa didi magnitudo 4.1 è avvenuta intorno alle 6:32 in località Gambettola, in provincia di ...Civile dopo che la Sala Situazionedel ...

Scossa di terremoto alle 6.33 nella zona della provincia di Forlì-Cesena. Secondo l’Ingv la scossa, avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come epicentro Gambettola, magnitudo ...Trema ancora la terra in Romagna e in particolare la zona del Cesenate tra Gambettola e Cesenatico. Un’altra forte scossa dopo quella di due giorni fa alle 11.45. La terra torna a tremare nel Cesenate ...