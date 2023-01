Terremoto Emilia-Romagna | serie di scosse nel Cesenate | la più forte di magnitudo 4 1

Leggi su open.online

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lenon hanno provocato danni, ma vanno avanti ormai da alcuni giorni e preoccupano la popolazione. Inè in corso uno sciame sismico, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena: secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), lepiù rilevanti sono state una di4.1, registrata alle 11.45 di giovedì 26 gennaio e un’altra della stessa intensità alle 06:32 di questa mattina nella località di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. Entrambe hanno avuto ipocentro compreso tra i 18 e i 19 chilometridi profondità ed epicentro a circa 7 km da Rimini. La scossa, ultimo episodio di uno sciame sismico in corso da giorni nelle provincia di Forlì-Cesena, è stata avvertita oltre che nel Riminese anche nel Ravennate, dove non si segnalano criticità o persone coinvolte. A ...