Terremoto di magnitudo 4 1 in provincia di Forlì Cesena

(Di sabato 28 gennaio 2023) Undi4.1 è avvenuto alle ore 06:32 in località Gambettola, indi. In aggiornamento

Unè avvenuto alle ore 06:32 in località Gambettola , in provincia di Forlì Cesena . Lasecondo l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è compresa tra 3.8 e 4.3 . L'Ingv ha ...AGI - Undi4.1 è avvenuto alle ore 06:32 in località Gambettola, in provincia di Forlì Cesena. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

La Romagna trema, la paura dei cittadini cresce. Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.1 e profonda 19 chilometri, è stata avvertita nel Forlivese, alle 11.45. E non è la prima. Sarebbero… Leggi ...Cesena, 28 gennaio 2023 – Un terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuto nella zona di Gambettola (Cesena) nella giornata di oggi, alle 5:32. L’epicentro si trova ad una profondità di 18 km.