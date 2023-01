Terremoto di magnitudo 4 1 a Cesena | scuole chiuse a Gambettola | sospesa circolazione ferroviaria in Romagna

Undi4.1 è avvenuto oggi alle 6,32 nel comunde di Gambettola, provincia di Forlì - Cesena in Emilia - Romagna. Dalle prime verifiche effettuate dalla "Sala Situazione Italia" del ...FORLI' " CESENA " Una scossa didi4.1 è stata registrata, alle ore 6.32, dall'Ingv " Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 4 chilometri a nord di Gambettola, nella provincia di Forlì - Cesena. L'...

Terremoto in Emilia Romagna, nuova scossa nella zona di Forlì-Cesena: sisma di magnitudo 4.1 a Gambettola Virgilio Notizie

Terremoto, altra scossa in Romagna: magnitudo 4.1. Stop ai treni, disagi La Repubblica

Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 4.1 a Bagnarola, interrotta la circolazione ferroviaria Bologna ... 3bmeteo

Terremoto nel Cesenatico: scossa di magnitudo 4.1 a Gambettola Sky Tg24

Terremoto di magnitudo 4.1 nel Cesenate: stop alla circolazione dei treni Today.it

Terremoto in Romagna. Una scossa è stata avvertita alle 6.33 nella zona della provincia di Forlì-Cesena. Secondo l'Ingv, la scossa avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come ...Per verificare le conseguenze del terremoto di questa mattina ... sta provocando disagi e ritardi. La scossa di magnitudo 4,1 è stata registrata alle 6.33, con epicentro a Gambettola a una profondità ...