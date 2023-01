Terremoto Cesena | nuova forte scossa di magnitudo 4 1

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – La terra torna a tremare nelte. Unadidi4.1 è avvenuta intorno alle 6:32 in località Gambettola, in provincia di Forli’. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV a una profondità di 18 chilometri. L'articolo proviene da Italia Sera.

Forlì e, nuova scossa di 4.1: treni fermi in Romagna, scuole evacuate LO SCIAME SISMICO Lo scorso 26 gennaio alle 11.45 con epicentro Cesenatico si era registrata la scossa più forte,...... l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un sisma di magnitudo 4.1 ha fatto tremare la zona di Forlì -poco dopo le 6.30 di sabato 28 gennaio 2023. Il, sottolinea l'...

Terremoto in Emilia Romagna, nuova scossa nella zona di Forlì-Cesena: sisma di magnitudo 4.1 a Gambettola Virgilio Notizie

Terremoto senza fine nel Cesenate, la scossa più forte alle 11,45: 4.1 di magnitudo il Resto del Carlino

La terra torna a tremare, il Cesenate si sveglia con un'altra forte scossa di terremoto CesenaToday

Terremoto nella zona di Forli Cesena con stima provvisoria magnitudo tra 3.8 e 4.3. A breve altri dettagli. iLMeteo.it

Nuova scossa di terremoto magnitudo 4.1 nel Cesenate tra Forlì-Cesena. Treni sospesi tra Rimini-Ravenna-Bolog… La Stampa

I residenti della provincia di Forlì-Cesena sono stati svegliati questa notte da un terremoto della scala 4,1 Richter chiaramente percepito in tutta la zona ma che, nonostante la magnitudo, non sembra ...Una scossa di terremoto alle 6.33 nella zona della provincia di Forlì-Cesena. Secondo l'Ingv, la scossa avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate, ha come epicentro Gambettola, una ma ...