“Terra del futuro” | i Parchi del Lazio in festa nel cuore di Villa Borghese | il programma

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – Idel, con i sapori, le tradizioni e il patrimonio di biodiversità che conservano, sbarcano neldella Capitale. Domenica 29 gennaio (ore 10.00-18.00) torna infatti “del”: la manizione promossa da RomaNatura, in collaborazione con Legambiente, che da quattro anni coinvolge le aree protette della regione insieme alle comunità, alle imprese e alle associazioni che vi abitano, in una giornata festosa e ricca di eventi per tutte le età. L’appuntamento sarà in uno dei palcoscenici verdi più suggestivi di Roma, lungo viale delle Magnolie a, dove prenderà vita un vero e proprioggio con tanto di degustazioni gastronomiche, esibizioni musicali, laboratori ...