Teo Mammucari lascia Le Iene e il motivo è clamoroso | ecco chi lo sostituirà

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 28 gennaio 2023) E’ arrivata l’ufficialità di Mediaset: Teola conduzione de Ledopo quasi 12 mesi esatti di conduzione al fianco di Belén Rodríguez. La coppia aveva debuttato il 9 febbraio 2022 ed era stata riconfermata anche per la stagione in corso, iniziata lo scorso ottobre e ripresa il 10 gennaio dopo la pausa L'articolo provda Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Morta Nadia Toffa: la notizia scioccante Tornano Lericordando Nadia Toffa Ben Harper, 5 nuovi concerti in Italia nell’estate 2019 Film e serie TV gratis su Netflix senza abbonamento Doctor Who Special unisce 8 versioni de Il Maestro Quando la Regina incontrò Eric Clapton nel 2005: “È molto tempo che suona la chitarra?”