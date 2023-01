Tensioni nella manifestazione di anarchici per Cospito Ferito un agente

Leggi su agi

trae polizia in piazza Trilussa, a Roma, dove circa 60 persone hanno manifestato contro il 41 bis e in solidarietà con Alfredo. Un piccolo gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che presiedevano la piazza e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e fumogeni, ma il tutto si è risolto in pochissimi istanti. Undi polizia è rimasto lievementeal capo nel corso degli scontri in piazza Trilussa, a Roma. I manifestanti hanno inoltre lanciato bottiglie e oggetti contro gli uomini delle forze dell'ordine. A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia in assetto antisommossa.