Tennis | la classifica femminile delle vincitrici slam all-time

Leggi su sportface

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ecco ladi tutti i tempi. Serena Williams ha annunciato il ritiro fermandosi a quota 23, uno in meno dei 24 trionfi di Margaret Court e uno in più di Steffi Graf. Italia presente incon le due straordinarie imprese di Francesca Schiavone al Roland Garros del 2010 e di Flavia Pennetta agli Us Open del 2015. In grassetto lete ancora in attività. Aggiornato dopo Us Open 2022 (Vincitrice: Iga Swiatek) Margaret Court 24 Serena Williams 23 Steffi Graf 22 Helen Wills 19 Chris Evert 18 Martina Navratilova 18 Billie Jean King 12 Maureen Connolly 9 Monica Seles 9 Suzanne Lenglen 8 Molla Mallory 8 Maria Bueno 7 Evonne Goolagong Cawley 7 Justine Henin 7 Dorothea Lambert Chambers 7Venus Williams 7 Blanche Bingley ...