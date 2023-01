Tennis | Camila Giorgi sconfitta nelle qualificazioni a Lione Sara Errani al turno decisivo

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha fatto il proprio ritorno in campo dopo lamaturata al terzodegli Australian Open. L’azzurra è statadalla britannica Katie Swan 6-1, 6-3del torneo WTA 250 di. Brutta battuta d’arresto per la numero 70 al mondo, che ha ceduto di schianto contro la numero 132 del ranking WTA e non è così riuscita ad accedere al matchper l’ammissione nel tabellone principale del torneo sul cemento francese. La marchigiana ha perso il servizio per ben quattro volte nel primo set (nel primo, terzo, quinto e settimo gioco). La seconda frazione è stata equilibrata fino al 3-4, ma nell’ottavo gioco l’azzurra ha concesso due palle break alla rivale e Swan non si è fatta sfuggire ...

In serata Giorgi esce invece di scena al primo turno. La trentunenne marchigiana, n.70 Wta e seconda testa di serie del seeding cadetto, stanca forse psicologicamente dopo le fatiche in ...

La tennista di Macerata si è arresa in due set alla britannica Katie Swan; tutto facile per la bolognese conto Alice Tubello ...