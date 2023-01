Tennis | Aryna Sabalenka vince per la prima volta gli Australian Open L’ultimo scambio e il fiume di lacrime – Il video

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha vinto glid’Australia 2023. L’atleta bielorussa di 24 anni ha raggiunto il gradino più alto del podio alla suafinale di Slam battendo in rimonta l’avversaria kazaka Elena Rybakina, favorita dopo la vittoria a Wimbledon 2022. Lo scontro è stato da montagne russe, finito in tre set 4-6, 6-3, 6-4 per due ore e mezza totali di gioco. Alerrore di Rybakina, la 24enne, nuova n. 2 al mondo, si è gettata a terra infesteggiando il suo titolo da campionessa Slam. January 28, 2023 Leggi anche:, vietate le bandiere russe e bielorusse: lo stop dopo il blitz sugli spalti. Mosca protesta – La foto, loclamoroso tra Murray e Kokkinakis: ...

