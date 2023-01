Tempesta d' amore | trame dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023 | Ariane sotto pressione

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ad', nel corso della prossima settimana di programmazione, entrerà nel vivo la storyline incentrata sue Karl. Stando alledal 29al 4, la dark lady si ritroverà di fronte a qualcosa di inaspettato. Il suo ex marito, infatti, che lei era convinta di aver ucciso, è tornato e le ha proposto di trascorrere insieme un'ultima notte d'. La Kalenberg, seppur restia a tradire Robert, alla fine accetterà di assecondarlo per non essere denunciata e si presenterà alla baita scelta da Karl per una serata romantica, approfittando dell'assenza del compagno da Bichlheim., però, quando arriverà all'appuntamento, si renderà conto di essere finita in una vera e propria trappola ordita da ...