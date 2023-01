Teen Wolf | i fan sono devastati dalla morte di un personaggio principale nel film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 28 gennaio 2023) Arrivato in America su Paramount+, ildi(una delle serie più amate degli ultimi anni) ha scatenato l'ira dei fan per lashock di un importantedel franchise. Dopo il grande successo ottenuto con sei stagioni Jeff Davis, ideatore e produttore esecutivo diha deciso di riportare in vita il mondo soprannaturale della serie TV con unrealizzato in esclusivo su Paramount+. Un progetto partito con molte riserve da parte dei fan, soprattutto per via della mancanza di Dylan O'Brien, e che ha fatto discutere per via di unashock. Nel finale del, infatti, Derek Hale (Tyler Hoechlin) si sacrifica in una battaglia all'ultimo sangue contro il Nogitsune, uno dei villain più ...