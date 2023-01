(Di sabato 28 gennaio 2023) Il presidenteGabriele Gravina , ricorda con affetto Carlo, ex numero unoscomparso oggi all'età di 79 anni. " Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un ...

" Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo, ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente ...si era visto due settimane fa, nell'ultimo appuntamento pubblico in occasione dell'... Stanotte è arrivata la notizia della sua scomparsa e l'che i funerali si svolgeranno lunedì 30 ...

Tavecchio, l'annuncio della Figc: "Un minuto di silenzio prima delle gare di campionato" Corriere dello Sport

Carlo Tavecchio è morto. L'ex presidente della Figc aveva 79 anni Open

Lutto nel calcio: si è spento Carlo Tavecchio Il Cittadino di Monza e Brianza

Atalanta-Sampdoria, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

Il fotovoltaico per non pagare le bollette: così si salva il calcio dilettantistico La Gazzetta dello Sport

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ricorda con affetto Carlo Tavecchio, ex numero uno della Figc scomparso oggi all'età di 79 anni. " Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero ...ITALIA - Il mondo del calcio piange Carlo Tavecchio ex presidente Federcalcio, ha ricoperto il ruolo dal 2014 al 2017, aveva 79 anni. Nella sua carriera ...