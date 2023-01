(Di sabato 28 gennaio 2023) Un recentepubblicato su La Voce info hanno evidenziato come in tutta Europa, con poche eccezioni, la quota più alta di fumatori si concentri nelle fasce più povere della popolazione, indipendentemente dalle condizioni di vita del paese L'articolo proviene da Firenze Post.

Ergo, tali operazioni non figurano come imponibili ai fini Iva e, di conseguenza, la Legge non prevede l'emissione discontrino fiscale. Del resto, il commercio del, così come quello dei ...... fu costretta adsfollamento e condotta in un nosocomio delle Marche, a ridosso della linea ... Nel Salento, in quel periodo, era sensibilmente aumentata la coltivazione del. A Tiggiano fu ...

Tabacco: uno studio italiano mostra che nell’Ue fumano soprattutto i più poveri Firenze Post

I tumori da fumo costano il doppio delle tasse incassate sul tabacco Pagella Politica

Il dannoso sconto fiscale a tabacco riscaldato e sigarette elettroniche Altreconomia

Sigarette, tabacco e la guerra al mentolo Fondazione Umberto Veronesi

La necessità di una comunicazione più efficace sulla riduzione del danno da fumo Linkiesta.it

I ricchi sarebbero più salutisti Mah! La diffusione del consumo di prodotti a base di tabacco rappresenta un problema sia per i paesi in via di sviluppo sia per quelli sviluppati. Un aspetto ...La petizione, coordinata in Italia dall’ Istituto Mario Negri di Milano, in collaborazione con la Società Italiana di Tabaccologia (SITAB), si inserisce all’interno della più ampia iniziativa europea ...