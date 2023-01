Svolta sui rimpatri dei profughi | la Ue si accorge dei migranti

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) «La Commissione ha sempre detto che non finanzia la costruzione di muri, e questo non è cambiato tra ieri e oggi». Con queste parole il portavoce dell'esecutivo europeo, Eric Mamer, ha messo la pietra tombale sulla richiesta dell'Austria affinché sia innalzato un muro tra Bulgaria e Turchia. Una presa di posizione che arriva nelle stesse ore in cui la presidente Ursula von der Leyen ha scritto una lettera ai 27 governi degli Stati membri in vista del Consiglio europeo straordinario che si terrà il 9 e 10 febbraio a Bruxelles. Una missiva in cui spiega qual è la strategia europea in tema di immigrazione. Per quanto riguarda la protezione dei confini, sempre in relazione alla tensione tra Bulgaria e Turchia, il portavoce della Commissione ha aggiunto: «Spetta agli Stati membri determinare il modo migliore per adempiere ai loro obblighi di protezione delle frontiere e l'Unione europea è lì ...